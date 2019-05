L’ex fidanzato di Pamela Prati ha confessato durante un’intervista: “Mi ha minacciato”.

Max Bertolani è l’ex fidanzato di Pamela Prati: i due sono stati insieme tra il 1998 ed il 2001, nell’ultimo anno di storia si parlò anche di nozze. Max è un giocatore di football americano: ha vestito anche la maglia della nazionale e nel 2008 ha fondato una scuola di football americano. Oltre ad essere uno sportivo è anche un personaggio televisivo: tra vari programmi a cui ha preso parte, c’è anche Uomini e Donne. La showgirl sarda è stata la donna con cui è stato più legato: oggi che Pamela Prati è sotto i riflettori per il suo matrimonio fantasma, il suo ex è stato intervistato da Eleonora Daniele in Storie Italiane raccontando uno spiacevole episodio. Ecco le sue dichiarazioni.

Storie Italiane, l’ex fidanzato di Pamela Prati confessa: “Mi ha minacciato”

Nel programma Storie Italiane, Max Bertolani è stato ospite per parlare del Caso Prati – Caltagirone, argomento che ha riempito per qualche settimana quasi tutte le trasmissioni televisive. Quando l’ex primadonna del Bagaglino ha scoperto l’ospitata dello sportivo a Verissimo, trasmissione in cui l’uomo ha difeso la sua ex e si è mostrato felice della nuova storia d’amore, l’ha chiamato minacciandolo di querelarlo. Così Max, nello studio di Eleonora Daniele, ha raccontato cosa era successo.

“Mi ha urlato contro a telefono rimproverandomi di essere venuto in trasmissione”, ha spiegato lo sportivo aggiungendo che lui non si è era espresso in maniera negativa nei suoi confronti anzi, l’aveva difesa. L’uomo le ha replicato dicendole che prima di accusarlo, avrebbe dovuto sapere cosa era stato realmente detto sul suo conto.

Bertolani ha confessato alla conduttrice di essere rimasto sconvolto dalla reazione della Prati aggiungendo di esserci rimasto molto male. “Mi sono sentito vomitare addosso, mi ha attaccato il telefono in faccia”: così si concluse la chiamata di Pamela al suo ex. L’uomo a Storie Italiane ha poi detto la sua sul finto matrimonio: pensa che quanto fatto sia orribile e spera che vengano presi dei provvedimenti e delle punizioni esemplari.

