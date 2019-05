Programmi Tv Oggi Pomeriggio, lunedì 27 Maggio. Cosa c’è da guardare oggi in televisione? Ecco tutti i programmi del pomeridiano.

Programmi Rai oggi pomeriggio, lunedì 27 maggio

Su Rai Uno, alle ore 14:00, inizia l’ultima settimana di messa in onda di Vieni da Me. Lo show di Caterina Balivo è, infatti, pronto a regalarci una puntata emozionante e scoppiettante. Degli ospiti di questa puntata, purtroppo, non si sa ancora nulla. Dal momento che il programma in diretta. A seguire, dopo lo Speciale Tg1 dedicato alle Elezioni Europee, intorno alle 17:00 una nuova puntata di La Vita in Diretta con Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Su Rai Due, invece, alle 15:40 ci sarà l’appuntamento con il film Le indagini di Hailey Dean: un’amara verità. Hailey riuscirà a capire chi ha ucciso Will? Intorno alle 17:05, poi, la ventunesima puntata della settima stagione del telefilm di successo Castle. Ed, infine, su Rai Tre, gli appuntamenti pomeridiani sono dedicati, per la maggior parte, alla politica. Dopo una breve pausa, intorno alle 16:05, del documentario Geo, si offrirà ampio spazio ad uno speciale sulle elezioni amministrative.

Tutti i programmi Mediaset di oggi pomeriggio

Su Rete Quattro, alle 14:00, c’è il solito appuntamento con Lo Sportello di Forum con Barbara Palombelli. Subito dopo il primo episodio delle terza stagione di Hamburg, alle 16:40 verrà trasmesso il film giallo Perry Mason: crimini di guerra. Su Canale 5, invece, alle 13:40 c’è Beautiful. A seguire, Una vita. Alle 14:45, poi, una nuova puntata di Uomini e Donne. Prima di goderci le scelte dei giovani tronisti in diretta, in questi ultimi giorni si porrà l’attenzione sulle vicende del Trono Over. Quindi, su Gemma Galgani e company. A seguire, poi, i classici appuntamenti con il daytime del Grande Fratello. E Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Su Italia Uno, infine, il pomeriggio è interamente dedicato ai cartoni animati e alle famose serie televisive americane. A partire dai Simpson alle ore 14:00, fino alle 17:35 con La Vita secondo Jim.

Programmi Tv delle altre reti

Imperdibili, però, anche i programmi delle altre reti. Ad esempio, su Real Time, il pomeriggio è dedicato ai matrimoni. A partire da Pillole di diario di un wedding planner con Enzo Miccio alle 14:55. Fino ad Abito da sposa cercasi alle 16:05.