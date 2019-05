Robert Pattinson news: sarà il nuovo Batman? Novità e tutto sull’attore: vita privata, fidanzata e film.

Questa sì che potrebbe essere una di quelle notizie bomba! Robert sarà il nuovo Batman nel film di Matt Reeves? Dopo aver conquistato le più giovani nella saga vampiresca e d’amore di Twilight, è ora di diventare grandi e le ultime news su Robert Pattinson lo indicano proprio come l’attore candidato al top per il film The Batman. Non c’è niente di ufficiale, è ovvio, ma i rumors impazzano e i fan di Robert sono impazziti di gioia.

Robert Pattinson News: sarà lui ad interpretare Batman?

Come vi abbiamo anticipato non ci sono certezze sul ruolo che Pattinson potrebbe ricoprire nel nuovo film The Batman. Se da una parte ci sono fan entusiasti, dall’altra c’è anche chi invece polemizza su questa possibile decisione. Intanto il Creative Officer della DC Entertainment, Jim Lee, ha pubblicato su Instagram una foto dove si vede in grassetto su un iPad proprio il nome dell’attore di Twilight. Vuol dire tutto e non vuol dire niente, ma i fan hanno iniziato a creare teorie sempre più strane!

Vita Privata Robert Pattinson: chi è la fidanzata?

Le ultime news sulla vita privata di Robert Pattinson e soprattutto sulla fidanzata, riguardano agosto 2018. Circa un anno fa. Robert si era quasi sposato con la cantante Twigs, nel 2017, ma dopo due anni di fidanzamento e un amore che sembrava veramente sincero, il matrimonio è saltato senza troppe spiegazioni. Ora però pare che Pattinson abbia una nuova fidanzata, Suki Waterhouse, modella 26enne che è famosa soprattutto per essere stata l’ex fidanzata di Bradley Cooper! Suki e Robert sembrano essere finalmente felici.

Film Robert Pattinson: quali sono i più belli

Vediamo ora i film di Robert Pattinson che lo hanno reso più famoso nella sua carriera, tralasciando, ovviamente Twilight che lo ha reso famoso al grande pubblico:

Harry Potter e il calice di fuoco (2005)

Remember Me (2010)

The Rover (2014)

Life (2015)

The Childhood of a Leader – L’infanzia di un capo (2015)

Civiltà perduta (2016)

Good Time (2017)

Damsel (2018)

High Life (2018)

The Lighthouse (2019)

Per sapere tutte le ultime news su Batman–> clicca qui

(Fonte immagini YouTube)