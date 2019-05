Anche Taylor Mega tra le star in parata sul red carpet di Cannes: insulti e commenti pesantissimi contro la modella e influencer per la sua partecipazione al Festival.

Si è appena concluso il Festival del cinema di Cannes, giunto alla sua 72esima edizione. Tante le star che hanno calcato il red carpet, facendosi ammirare per la loro eleganza e sfoggiando abiti meravigliosi, firmati dai più grandi stilisti del mondo. Tra queste, non è mancata la modella e influencer Taylor Mega, che si è fatta fotografare in uno scintillante abito color oro dal profondo spacco e con le trasparenze nei punti giusti. Ma se i fotografi hanno apprezzato l’eleganza di Taylor, subissandola di flash, non sono mancati come sempre i commenti degli haters, che hanno invaso il profilo Instagram della modella, con offese e insulti anche molto pesanti.

Taylor Mega, insulti pesantissimi su Instagram

La partecipazione di Taylor Mega al Festival di Cannes non è piaciuta agli haters della nota influencer. Nel post condiviso sul suo profilo Instagram, Taylor ha mostrato il suo meraviglioso abito, firmato Jean-Paul Benielli, sottolineando come le donne possano arrivare in alto anche partendo dal nulla, con la sola forza di volontà: “Le donne possono tutto”, ha scritto. Immancabili, tra le migliaia di commenti, offese e ingiurie sul conto della modella. “Chissà cosa hai fatto per essere lì”, insinua qualcuno, o ancora “Staresti meglio a un festival del porno”, azzarda qualcun altro. Tanti anche quelli che la accusano di essere ricorsa troppo al chirurgo plastico, o chi le dà della poco umile. Commenti davvero duri da digerire, che Taylor ai quali preferisce non dare importanza e non rispondere.

Taylor a Cannes in qualità di testimonial e modella

Taylor Mega era al Festival di Cannes come testimonial di Jean-Paul Benielli, lo stilista del suo meraviglioso e scintillante abito. Taylor, oltre ad essere una star del web, è infatti anche una modella e imprenditrice legata al mondo della moda. La sua fama però è nata su Instagram, dove Taylor conta oltre 1 milione e mezzo di followers, e dove ama mostrarsi in tutta la sua bellezza, spesso anche con foto e video piccanti, che fanno impazzire tutti i suoi fan.

