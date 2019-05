Quando andranno in onda le scelte di Uomini e Donne? Dopo la clamorosa novità su questo particolare momento, ecco quando verranno trasmesse su canale 5.

Siamo quasi al giro di boa. Questa settimana, infatti, è l’ultima della messa in onda di Uomini e Donne. E se oggi, lunedì 27 Maggio, andranno in onda le ultime vicende del Trono Over. Soffermandosi, quindi, in particolare sulle vicende di Gemma Galgani e company. Tra pochi giorni, invece, andranno in onda le scelte dei tre rispettivi tronisti giovani. Parliamo, quindi, di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia. Ebbene. A tal proposito, quindi, quando verranno trasmesse? Quando potremmo assistere ai famosi petali rossi? Adesso è proprio ufficiale. Ecco svelata la data.

Uomini e Donne Scelte: svelata la data di messa in onda

Questa edizione di Uomini e Donne è stata davvero ricca di novità. Non soltanto, infatti, la scelta di ogni singolo tronista è stata preceduta da una fantastica avventura in castello. Ma, a quanto pare, per le ultime scelte, Maria De Filippi ha pensato a qualcosa di davvero sorprendente. Come svelato in un nostro recente articolo, infatti, Andrea, Giulia ed Angela sceglieranno in diretta. Insomma, sarà tutta una sorpresa. No spoiler e nessuna anticipazione. Ebbene. Quando andranno, quindi, in onda? Stando a quanto anticipato dal Vicolo delle News, infatti, le scelte verranno trasmesse il 29, 30 e 31 Maggio. Insomma, mancano davvero pochi giorni. Ma chi sceglierà per primo? Stando sempre quanto svelato dal medesimo sito, la prima tronista a scegliere sarà Giulia, la bella torinese. A seguire, poi, Andrea. Ed, infine, Angela. Come andrà a finire? Tutti e tre riceveranno un bel ‘si’? Non ci resta, quindi, che aspettare.