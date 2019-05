Chi è Valentina Bernocco, campionessa de L’Eredità: età, carriera e vita privata della giornalista.

L’Eredità, il quiz show condotto da Flavio Insinna che va in onda nel pre serale di Rai Uno, sta per chiudere la stagione. Gli autori hanno deciso di chiudere in un modo particolare ed hanno organizzato l’ultima settimana insieme ai 7 campioni della stagione 2018/2019. Oltre a Diego Fanzaga, protagonista indiscusso per le somme ingenti di denaro vinte e per il successo tra le ragazzine telespettatrici, c’è anche la campionessa Valentina Bernocco. Scopriamo qualcosa sulla giornalista che è arrivata più volte al gioco finale del programma, La Ghigliottina.

Sempre molto discreta, profilo basso e mai invadente: così descrivono in molti Valentina Bernocco, la campionessa de L’Eredita in quest’ultima stagione, giunta ormai al termine.

Ha raggiunto il titolo nel programma per ben 14 volte: ha indovinato 4 parole della Ghigliottina ed ha vinto complessivamente 160 mila euro. La donna, come dichiarato da lei in un’intervista, si iscrisse al quiz show senza troppe aspettative: ha sottolineato di non essersi mai sentita superiore ai suoi colleghi e che ha avuto un po’ di fortuna dalla sua parte.

Valentina è di Ivrea ma vive a Milano. Ha frequentato il liceo classico e si è laureata nella facoltà di comunicazione e giornalismo a Milano. Oggi la donna è una giornalista che lavora nel mondo della tecnologia: scrive di informatica e di innovazioni digitali su una testata web e cartacea ICT Business. Ha svelato in un’intervista che ha sempre amato scrivere. La campionessa è fidanzata con un uomo che lavora nell’ambiente motociclistico: è appassionato di motori e l’ha sostenuta molto durante la sua partecipazione nel programma. Gli hobby di Valentina sono la lettura, la musica e la cura del suo gatto di nome Silvestro.

