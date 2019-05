Chi è Alessio Campoli il corteggiatore di Uomini e Donne di Angela Nasti che potrebbe essere la sua scelta.

La scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne è praticamente alle porte. La tronista del programma di Maria De Filippi sta per scegliere tra Alessio Campoli e Luca Daffré i suoi due corteggiatori rimasti. Angela, come Giulia e Andrea, trascorrerà due giorni in villa e, al termine, vedremo chi sarà la sua scelta. In attesa di questo momento conosciamo meglio chi è Alessio Campoli il corteggiatore arrivato alla scelta di Angela Nasti.

Chi è Alessio Campoli il corteggiatore arrivato alla scelta di Angela Nasti

Alessio Campoli, classe 1995 ha 24 anni. Romanissimo dapprima è rimasto un po’ nelle retrovie, ma piano piano si è fatto largo nel cuore della tronista Angela Nasti. Del ragazzo si sa poco. Lavora, ma non sappiamo dove e anche dal profilo Instagram di Alessio Campoli si capisce poco di lui. Questo a riprova del fatto che il corteggiatore di Angela è molto riservato come si è capito perfettamente nel dating show. Sappiamo che è uno sportivo e che ama i tatuaggi. Non deve aver avuto una vita semplicissima in realtà, ma allo stesso tempo forse queste stesse difficoltà lo hanno forgiato, tramutandolo nell’uomo forte e schietto che è adesso. Non manca però di empatia. Più volte abbiamo visto infatti Alessio occuparsi di Angela Nasti con una dolcezza e una cura veramente rare da trovare altrove. Campoli è alla prima esperienza televisiva ed è arrivato a Uomini e Donne unicamente per corteggiare Angela Nasti. Tra i due, dopo un inizio un po’ burrascoso e soprattutto qualche difficoltà a deglutire il fatto che la tronista di Uomini e Donne avesse un debole anche per Luca Daffré, lui e Angela si sono baciati, scambiati effusioni e sembrano essere molto legati. Sarà quindi lui la scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne?

