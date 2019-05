L’ex gieffina Ambra Lombardo lascia i fan senza parole con uno scatto da urlo: nella descrizione rivela anche alcuni rituali segreti per la cura del benessere.

Mai come quest’anno l’edizione numero 16 del Grande Fratello ha portato in luce tantissimi personaggi molto caratteristici e dal grande apporto al mondo dei social e del gossip. Sicuramente le incursioni e la partecipazione di molti personaggi VIP all’interno della casa più spiata ha fatto sì che si venissero a creare certe dinamiche molto più curiose e interessanti per i telespettatori del Grande Fratello 2019, che però si sono ugualmente affezionati in gran numero anche ai partecipanti non vip. Una di queste è sicuramente la bella e brava professoressa Ambra Lombardo, la quale è stata eliminata dal programma diverse settimane fa quando il suo rapporto con Kikò Nalli si era fatto sempre più intimo, nonostante le varie avances respinte inizialmente dalla stessa Ambra, la quale poi ha avuto un grosso ripensamento in merito a Kikò una volta uscita dalla casa. Ieri sera nella puntata andata in onda lunedì 27 maggio, era in scaletta una sorpresa da parte di Ambra per Kikò, sorpresa che però non è mai riuscita ad essere messa in atto a causa del poco tempo a disposizione da parte della produzione del programma, che ha dovuto per forza tagliare questo simpatico evento che era stato programmato tra Ambra e Kikò.

Ambra Lombardo da urlo, svelati i suoi rituali segreti

Sempre sui social, in particolare sul suo profilo Instagram, è apparsa in queste ore una foto che la mostra in una veste bollente, grazie ad un’immagine in bianco e nero con una didascalia singolare, in cui Ambra Lombardo ha confessato quali siano i suoi rituali di benessere. La bella professoressa ha esordito chiedendo ai suoi fan cosa facessero quando si trovano sotto tono, affermando poi come lei si riservi i suoi rituali di benessere segreti quando è giù di corda. Nell’ordine si tratta di leggere un romanzo storico, andare in riva al mare, fare una passeggiata tra i corridoi di un museo archeologico, leggere frammenti letterari o guardare una sua bella foto intensa, proprio come quella postata a corredo di questo suo messaggio.