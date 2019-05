Grande Fratello, Ambra Lombardo si sfoga dopo la puntata: “Sono delusa”.

Alla famosa professoressa, ex concorrente del Grande Fratello, manca il suo uomo: Kikò Nalli è ancora nella casa e già da un po’ i due non si vedono. Tutti ricorderanno la loro storia, nata mentre erano coinquilini nel programma: la bellissima donna ha lasciato l’uomo che frequentava appena uscita dalla trasmissione e si è dichiarata per l’hair stylist. Lunedì 27 maggio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello ed Ambra e Kikò dovevano incontrarsi. Purtroppo per colpa dei troppi argomenti trattati durante il live, non hanno permesso alla professoressa di entrare nella casa per salutare il suo Kikò. Poco dopo il termine della diretta, si è sfogata tramite il suo profilo Instagram.

Ambra Lombardo è uscita da due settimane dal programma e ieri sera aveva organizzato una sorpresa per il suo Kikò: doveva entrare nella Casa di Cinecittà per salutarlo. Purtroppo la storia di Francesca De Andrè che ha coinvolto il suo ex, Giorgio, e Gennaro hanno rubato troppo tempo alla diretta e la bella professoressa non ha potuto vedere il suo uomo. Ha deciso di fare un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, tramite una story, in cui spiega che l’incontro è saltato per mancanza di tempo.

“La lite tra Francesca e l’innamorato è andata per le lunghe”: ha continuato aggiungendo il suo dispiacere per non aver visto Kikò. “Non lo vedo da un mese e toccarci o guardarci negli occhi sarebbe servito” ha proseguito. Si definisce molto delusa e giù di corda e ringrazia i suoi followers per l’affetto che le dimostrano ogni giorno.

