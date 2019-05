Uomini e Donne, scelta Andrea Zelletta: arriva una terza persona durante il week end in villa, Natalia e Klaudia senza parole. Sarà tornata Muriel?

Ci siamo. È la settimana delle attesissime scelte di Uomini e Donne. Mercoledì 29 Maggio, Giovedì 30 Maggio e Venerdì 31 Maggio andranno in onda, esclusivamente in diretta su Canale 5, le scelte di Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglia. Niente spoiler, quindi, nè anticipazioni. Tutto avverrà in diretta, nello studio della seguitissima trasmissione di Maria De Filippi. Una piccola anticipazione dei weekend in villa, però, ci è stata data. Proprio attraverso il profilo ufficiale di Instagram di Uomini e Donne. Alcune immagini tratte dal week end che il tronista Andrea ha trascorso con le sue corteggiatrici Natalia e Klaudia. Nel video in questione, Andrea comunica alle ragazze una notizia che le lascia senza parole. Scopriamo cosa è accaduto.

Uomini e Donne, scelta Andrea Zelletta: Muriel arriva in villa?

Chi sarà la scelta del bel pugliese Andrea Zelletta? Natalia o Klaudia? Non è affatto semplice prevederlo, dato che al tronista piacciono molto entrambe. Ma stando alle ultime anticipazioni, potrebbe esserci una clamorosa sorpresa. Una new entry ( o forse una vecchia conoscenza?), che avrebbe raggiunto i tre nella villa in cui si stava svolgendo il week end precedente alla scelta. A comunicarlo a Natalia e Klaudia, è stato proprio Andrea, con queste parole: “Volevo dirvi che oggi non siamo da soli, c’è un’altra persona che sta arrivando”. Nel video postato dalla pagina di Uomini e Donne, è possibile vedere anche le reazioni delle due corteggiatrici. Che non appaiono affatto felici alla notizia. Chi sarà mai questa misteriosa “terza incomoda”? Le ragazze non hanno dubbi: hanno pensato subito a Muriel Bassi, ex corteggiatrice di Andrea. Sarà tornata per tentare di riconquistarlo sul filo del rasoio? Li’ipotesi non è da escludersi, anche se sul web molti credono si tratti di un ospite “speciale”, come ad esempio Tina Cipollari o Gemma Galgani, che spesso ha consigliato i ragazzi prima delle scelte. E voi, che idea vi siete fatti? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutta la verità!