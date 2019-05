Domani sera andrà in onda un’altra puntata di “Live – Non è la D’Urso”: le anticipazioni rivelano che in studio ci sarà anche la vera mamma di Sebastian.

Siamo ormai giunti alla resa dei conti. Il matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, non è mai avvenuto perché il futuro sposo non esiste. A dichiararlo ufficialmente è stata la stessa showgirl che, nella sua ultima confessione a Verissimo, ha rivelato l’inesistenza di Mark. Di conseguenza vanno a cadere anche tutti i castelli che si sono creati attorno alla storia. In particolare iniziano a svelarsi anche le verità nascoste dietro i famosi figli che l’imprenditore e l’ex soubrette avevano adottato. Infatti, oltre alle tante bugie condivise nelle varie interviste, era stato rivelato, sempre dalla stessa Prati, la voglia di adottare dei figli ancor prima del famoso matrimonio: Sebastian e una bambina di nome Rebecca. Tuttavia soltanto dopo l’esplosione dello scandalo la mamma naturale, del finto figlio di Caltagirone, si è resa conto che il bambino in questione, Sebastian, era in realtà suo figlio. La signora sarà domani presente come ospite di Barbara D’Urso per raccontare la sua versione della storia. Nel frattempo, scopriamo cosa ci anticipano le indiscrezioni sul programma.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessuna news, scoop e indiscrezione dei personaggi più seguiti della TV e dei social network, clicca qui!

Anticipazioni Live – Non è la D’Urso: parla la vera mamma di Sebastian

Nelle indiscrezioni fuoriuscite nelle ultime ore, ci sono anche alcune dichiarazioni forti della vera mamma di Sebastian. La signora si dichiara sconvolta di essere venuta a conoscenza che il figlio era stato preso per impersonare il bambino in affido di Caltagirone e la Prati. La donna ha addirittura rivelato che il figlio ha fatto un provino con un copione ma per una fiction. Ha scoperto la verità soltanto quando ha visto l’incredibile polverone che si è formato grazie alla televisione. Per questo motivo la donna dichiara che agirà per vie legali. Difatti la signora sottolinea che era stata attirata da un produttore che cercava un bambino di 10 anni come protagonista di una serie tv. Di conseguenza gli ha chiesto alcuni video, foto e note vocali che erano parte del copione che il piccolo doveva recitare.