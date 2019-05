Il Grande Fratello non smette mai di sorprendere: la conduttrice Barbara D’Urso si spoglia in diretta dopo essersi fortemente indignata per una questione molto calda.

L’ottava puntata del Grande Fratello è stata assolutamente memorabile. C’è stato il tanto atteso confronto tra Francesca e Giorgio, ormai ex fidanzato, riguardo al tradimento avvenuto qualche settimana fa con una ragazza mora. L’incontro tra i due ex fidanzati è stato totalmente coinvolgente. Difatti stesso la conduttrice ha più volte replicato in difesa di Francesca De Andrè. Una cosa è chiara però ormai, il tradimento è avvenuto ed è stato stesso Giorgio ad ammetterlo stasera in faccia a Francesca. I toni però sono diventati pesanti e aggressivi. Di conseguenza la conduttrice ha fermato tutto prima che si scatenasse un putiferio. Proprio per questo motivo poi ha costretto l’ospite Tambellini ad uscire dalla casa. Successivamente la conduttrice ha dichiarato di voler dedicare qualche minuto a Francesca, per dirle alcune cose in particolare.

Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità del reality più seguito d’Italia e conoscere le ultime news, scoop e indiscrezioni dei personaggi più seguiti del mondo dello spettacolo, clicca qui!

Grande Fratello, Barbara D’Urso si spoglia in diretta: ecco cos’è successo

La conduttrice si è infervorata molto per ciò che ha visto. La D’Urso ovviamente fa riferimento al duro confronto mandato in onda poco tempo prima tra Francesca e l’ex Giorgio. Più volte Barbara ha sottolineato alla ragazza di smetterla di pensarci perché è una persona che non merita assolutamente niente, nemmeno un piccola lacrima. Inoltre ha aggiunto che qualsiasi tipo di comportamento, equivocabile e non, lei ha avuto con Gennaro non giustifica per nessun motivo il tradimento del suo fidanzato. La situazione l’ha completamente infiammata, a tal punto che la D’Urso è stata costretta a spogliarsi in diretta. “Io sono scioccata e sto sentendo caldo” commenta infatti la conduttrice mentre si toglie la giacca per dar spazio al meraviglioso vestito che mette in mostra la sua incredibile scollatura.