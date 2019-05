Carlo Conti Mediaset: smentito il passaggio del conduttore alla rete. A quanto pare infatti Conti è già pronto per essere al timone di un programma Rai.

Sono settimane particolari quelle che stanno passando i conduttori e autori dei programmi della Rai. Con l’estate ormai alle porte infatti, sono tanti i programmi che sono destinati alla chiusura estiva o al cambio di conduttori in vista appunto della bella stagione. Uno su tutti sicuramente ad esempio è La Vita in Diretta che si trasformerà nella sua versione estiva. Al centro di alcune voci legate al suo futuro in Rai c’è invece Carlo Conti, il quale ha finalmente voluto rispondere alle numerose illazioni che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane. Qualcuno ha infatti ipotizzato un suo clamoroso passaggio a Mediaset, vista l’imminente scadenza contrattuale del conduttore toscano con la rete della Tv di stato. Carlo Conti ha voluto quindi fare chiarezza in merito a queste numerose notizie non veritiere sul suo conto, rilasciando alcune dichiarazioni a Tv Sorrisi e Canzoni. Carlo Conti ha svelato come il suo contratto con la Rai sarà rinnovato a breve, con le trattative con la dirigenza Rai che stanno procedendo in maniera serena e spedita. Non a caso infatti Carlo Conti sta già iniziando a sostenere i primi provini per la prossima edizione di Tale e Quale Show, fortunato talent per VIP che ormai da anni Carlo Conti conduce su Rai 1 e che tornerà in onda nuovamente a settembre 2019.

Carlo Conti Mediaset, svelata tutta la verità: e su Sanremo 2020…

Conti ha confermato come non ci sia alcun problema con la dirigenza Rai, e che il suo rapporto con i vertici di Viale Mazzini è eccellente. Nonostante ciò però, Carlo Conti non tornerà al Festival di Sanremo nella sua edizione del 2020. Ne come conduttore, ne come direttore artistico. Secondo Conti infatti, le tre edizioni da lui condotte e dirette bastano e avanzano. Se mai dovesse venirgli in mente di tornare a condurre l’edizione del festival canoro più importante d’Italia, sicuramente non sarà in tempi brevi perché è passato troppo poco tempo dall’ultima volta. Negata anche la possibilità di essere solo direttore artistico con un altro conduttore al timone, che secondo Carlo Conti è una possibilità totalmente da escludere.