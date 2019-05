Il noto conduttore Maurizio Costanzo ha rivelato un dettaglio molto particolare delle interviste fatte da Caterina Balivo e non solo.

Nella tv italiana è facile trovare personaggi che da lungo tempo sono protagonisti nel piccolo schermo, diventando dei veri e propri pilastri della storia della Tv. Uno di questi è Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore televisivo che al momento è tornato a condurre il suo Maurizio Costanzo Show su Mediaset. Non c’è solo la tv però nell’attuale carriera giornalistica di Maurizio Costanzo, il quale si diletta nella stesura di articoli legati al mondo della televisione sull’edizione online di Libero Quotidiano. Oggi Costanzo si è soffermato innanzitutto sul caso legato a Pamela Prati e al finto matrimonio con Mark Caltagirone, il presunto imprenditore rivelatosi poi inesistente. Secondo Costanzo, con il caso Pamela Prati la Tv italiana è riuscita a costruire una vera e propria telenovela che ha coinvolto almeno una decina di programmi diversi, facendo sì che su tutti i canali televisivi si parlasse del caso legato alla 61 enne ex modella sarda.

Per essere sempre aggiornato su tutte le ultime news, scoop e indiscrezioni dei personaggi più seguiti del mondo dello spettacolo, clicca qui!

Caterina Balivo, Maurizio Costanzo svela un dettaglio delle sue interviste

Maurizio Costanzo si è poi soffermato su un particolare aspetto legato a due donne del pomeriggio della Tv italiana. Ovvero Barbara D’Urso e Caterina Balivo, sottolineando come entrambe durante le loro sessioni di lunghe interviste nei loro rispettivi programmi “Pomeriggio Cinque” e “Vieni da Me”, siano solite poggiare la mano sul fianco ponendo una domanda o ascoltando una risposta. Costanzo sottolinea come la prima a far scuola in questo gesto sia proprio Barbara D’Urso. Non c’è niente di male ovviamente dice Costanzo, ma si tratta di una caratteristica tutta femminile, visto che difficilmente vedremo Gerry Scotti o Paolo Bonolis con una mano sul fianco durante un’intervista con un loro ospite. Un dettaglio che sicuramente però non sarà sfuggito ai fan ne della D’Urso ne di Caterina Balivo, entrambe regine del pomeriggio rispettivamente di Mediaset e Rai.