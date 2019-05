Elton John in Rocketman: la vita tra alcol, droga, il rischio di morire e grandi successi.

Rocketman, è il film biografico su Elton John che esce nelle sale il 29 maggio 2019 dopo essere stato accolto da un vero e proprio boato al Festival di Cannes dove è stato presentato in anteprima fuori concorso. La vita di Elton John però non è sempre stata tutta rose, fiori, musica, successo e travestimenti e ben si vede nel film Rocketman che comincia proprio con una seduta agli alcolisti anonimi di cui Elton faceva parte. Già, perchè il famoso cantante ha avuto problemi con l’abuso di alcol e di droga al punto tale da rischiare di morire.

Elton John ha rischiato di morire per alcol e droghe

Nel 2012, durante un’intervista al Today Show della NBC, Elton John aveva raccontato infatti di questa sua dipendenza e anche del fatto che aveva rischiato di morire proprio come la sua amica Whitney Houston. Sir Elton raccontò infatti di aver buttato via tanti anni della sua vita per colpa delle droghe, ma il suo egocentrismo lo ha distratto da queste problematiche e dall’idea di curarsi. Alcol, pasticche e ci si crede invincibili. Il periodo buio del cantante di Your Song, ora al cinema con il biopic Rocketman è passato ed è un ricordo lontano, ma il suo stile di vita lo ha condotto davanti a dei baratri piuttosto profondi e bui. Negli anni ’80 era praticamente troppo facile contrarre l’AIDS come era successo all’amico Freddie Mercury, e Elton è stato quasi “graziato” come ha dichairato lui stesso. Questo periodo difficile della sua vita non è stato tagliato nel film Rocketman, sebbene sia stato un po’ edulcorato e reso più accettabile dal pubblico. Il cantante infatti in questo film autobiografico ha voluto raccontare comunque tutto se stesso, senza vergogna o senza filtri. Ecco allora che scopriamo l’uomo dietro la maschera, o meglio, l’uomo dietro i travestimenti. La vera anima di Elton John, che è caduto, si è rialzato, ha affrontato la sua omosessualità, l’ha accettata e ora è pronto a guardare se stesso sul grande schermo con Rocketman.

