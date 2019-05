Francesca de Andrè e Gennaro: passione travolgente sotto le coperte. Questa mattina risveglio passionale per i due concorrenti del Grande Fratello.

Puntata movimentata e piena di colpi di scena per i due concorrenti Francesca de Andrè e Gennaro Lillio. La prima, dopo l’incontro con il suo ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini, è ufficialmente single. Giorgio, infatti, ha confessato il tradimento avvenuto nelle scorse settimane ai danni di Francesca ed è stato allontanato dalla casa del GF dalla conduttrice, infastidita dagli atteggiamenti del ragazzo.

Gennaro, invece, ha avuto l’opportunità di abbracciare suo fratello gemello e, insieme, hanno letto una lettera della loro sorellastra che vorrebbe incontrarli e conoscerli. Non solo, il bel modello napoletano ha anche scoperto di essere il primo finalista del Grande Fratello 16.

Insomma, una serata ricca di emozioni contrastanti, consacrate anche dall’arrivo di Taylor Mega che non ha lasciato del tutto indifferente la bella Francesca.

• Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Francesca de Andrè e Gennaro: passione travolgente sotto le coperte

Dopo una settimana in cui Francesca e Gennaro si sono continuamente provocati e stuzzicati, finalmente è scattato il bacio tra i due. Risveglio passionale, dunque, sotto le coperte. Un ulteriore avvicinamento, nonostante Francesca abbia più volte sottolineato che si trattasse di una semplice amicizia. Ma nessuno, soprattutto la conduttrice Barbara d’Urso, ci ha mai creduto.

L’attrazione e il feeling tra i due è evidente. Nemmeno l’ingresso di Taylor Mega è riuscito a distogliere l’attenzione di Gennaro verso la de Andrè.