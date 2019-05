Francesca de Andrè al GF, lite con Kikò Nalli: volano parole forti in diretta al Grande Fratello. La conduttrice è costretta a interrompere la discussione.

Finale di puntata movimentato al Grande Fratello. Ancora una volta la protagonista è Francesca De Andrè. Pochi secondi prima della chiusura della diretta c’è stata una discussione molto accesa tra Kikò Nalli, Francesca De Andrè e Valentina Vignali. Il diverbio è scoppiato a causa delle nomination. La De Andrè si è lasciata scappare qualche parola di troppo, pensando di essere stata nominata da Valentina e ha deciso di ricambiare la nomination. Ciò ha scatenato le ire di Kikò Nalli. Ad un certo punto è intervenuta la conduttrice che ha dovuto interrompere la discussione.

Francesca de Andrè, lite con Kikò Nalli in diretta al GF

La discussione inizia subito dopo le nomination. A quanto pare i ragazzi avevano concordato i nomi da scegliere, ma qualcosa è andato storto e Francesca De Andrè ha creduto di essere stata nominata da Valentina Vignali.

“Cioè se fosse stato per Kikò sarei andata in nomination” esclama Francesca discutendo con la Vignali. Si intromette il diretto interessato ma viene interrotto in malo modo dalla De Andrè: “Francesca non ti permetto di usare con me questi toni. Non te lo permetto mai più, è l’ultima volta che te lo dico. A 48 anni non mi faccio rispondere così. Con te sono sempre stato rispettoso“.

Il mancato incontro tra Kikò e Ambra

Intanto Kikò non sa che è proprio a causa di Francesca De Andrè che ieri non ha potuto incontrare Ambra Lombardo che attendeva un confronto con l’ex marito di Tina Cipollari. La bella Prof era già nella casa e avrebbe dovuto incontrare Kikò dopo lo scontro tra Francesca de Andrè e Giorgio Tambellini. Ma qualcosa è andato storto.

Con un lungo post su Instagram, Ambra Lombardo ha dato le motivazioni agli utenti che gli hanno chiesto perchè non fosse entrata: “la lite tra Francesca e l’innamorato è andata troppo per le lunghe”.

Rabbia, ma soprattutto delusione, per la bella Prof che desiderava fortemente abbracciare Kikò dopo un mese dal famoso bacio in diretta.