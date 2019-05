Ottava puntata del GF, Barbara D’Urso perde completamente la pazienza dopo un gesto di Giorgio Tambellini verso Francesca De Andrè. Ecco cos’è accaduto.

Durante la diretta del Grande Fratello 16, Francesca De André è stata senza alcun dubbio la protagonista indiscussa della serata. Tantissimi, infatti, sono stati gli argomenti di cui la giovane è stata la ‘regina’. A partire dall’entrata della sua amica Alessandra per spiegarle per filo e per segno cosa c’era nella telefonata con Giorgio. Fino a poi lo scontro con il suo ex fidanzato. L’incontro tra i due ragazzi è stato davvero infuocato. Entrambi, infatti, avevano gli animi davvero implacabili. Sono volate accuse grosse tra i due. Soprattutto, da parte di Francesca nei confronti di Giorgio. E non solo.

GF, il gesto di Giorgio non è piaciuto: Barbara D’Urso è una furia

Durante il confronto tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini sono volate da entrambe le parti della parole davvero durissime. E non solo. L’imprenditore fiorentino, visibilmente agitato, ha messo più volte le mani sul viso di Francesca De André. Un gesto che non è affatto passato inosservato. Non soltanto al pubblico da casa. Ma anche e soprattutto alla padrona di casa. Sono anni, ormai, che Barbara D’urso, in diverse sue trasmissioni, si occupa della violenza sulle donne. Siamo, infatti, in un periodo storico in cui, quasi tutti i giorni, si ascoltano per televisioni casi di femminicidio o, addirittura, di donne picchiate ed aggredite dai loro uomini. Proprio per questo, quindi, era più che inevitabile che, alla visione, di tale immagini la perfetta padrona di casa andasse su tutte le furie. E fermasse immediatamente Giorgio. “Stavi stringendo un pochino troppo le tue mani sul viso di Francesca”, esclama Barbara.