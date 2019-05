GF16, Barbara D’Urso caccia dalla casa Giorgio Tambellini, entrato per confrontarsi con la fidanzata Francesca De André: duro scontro tra i due

Il momento dell’entrata in casa di Giorgio Tambellini non è stato affatto facile da gestire per Barbara D’Urso, che nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, è più volte intervenuta nel corso del confronto tra Francesca De André e il suo ormai ex fidanzato, fino ad arrivare a cacciare quest’ultimo dalla casa, per una serie di parole che l’hanno enormemente infastidita. Ma andiamo con ordine. Francesca ha prima incontrato la sua amica Alessandra, che le ha confermato il tradimento di Giorgio, poi una volta rimasta sola ha ricevuto la visita del ragazzo, che inizialmente ha negato tutto, per poi confermare di aver avuto un momento di intimità con la donna apparsa nelle fotografie.

GF16, le parole di Giorgio che hanno fatto infuriare Barbara D’Urso

Il confronto tra Giorgio Tambellini e Francesca De André nella puntata del Grande Fratello, ha messo a dura prova la pazienza di Barbara D’Urso. Intervenuta più volte a difesa della concorrente per i modi eccessivi, a suo dire, di Giorgio, la conduttrice si è letteralmente infuriata quando il fidanzato di Francesca ha cominciato fare delle allusioni a un eventuale complotto nei suoi confronti, fatto da qualcuno per alimentare dinamiche all’interno della casa e fare ‘audience’. “Ti spiegherò tutto fuori, non qua dentro – ha detto Giorgio a Francesca – “Questo è il vostro mondo, non il mio. E’ tutto un complotto“.

Secondo il toscano, infatti, la stessa ragazza con cui ha tradito la fidanzata gli sarebbe stata presentata per tentarlo e innescare nuove dinamiche di cui parlare in puntata: “E’ tutta una farsa”, continuava a ripetere, esprimendo più volte la volontà di uscire perché lì dentro si sentiva ‘sotto sequestro’. Immediata la reazione di Barbara D’Urso, che gli ha intimato di abbandonare immediatamente la casa: “Non abbiamo bisogno di te per fare audience. Francesca merita di meglio”.

