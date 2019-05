Giulia Cavaglia, chi è Giulio Raselli la sua possibile scelta a Uomini e Donne.

L’ex corteggiatrice di Lorenzo, “Il Cobra”, Giulia Cavaglia dopo essere stata rifiutata, ha ottenuto il trono a Uomini e Donne da Maria De Filippi. Ora, la bella torinese, è arrivata al momento della scelta con due corteggiatori: Manuel e Giulio Raselli. Quest’ultimo, spesso ironicamente paragonato a Celentano per una mascella molto pronunciata, inizialmente sembrava non convincere la tronista, ma ora “Giulietto”, come lo chiama la Cavaglia, è arrivato anche alla scelta. Ma conosciamolo meglio.

Chi è Giulio Raselli il corteggiatore che potrebbe essere la scelta di Giulia Cavaglia

Giulio Raselli, 29 anni, classe 1990 è piemontese. Nasce a Valenza e di professione fa il commerciante. Giulio lavora infatti nella gioielleria di famiglia, ma prima di dedicarsi a questa attività, Raselli aveva cercato di sfondare nel mondo dello sport, precisamente del basket, ma con scarsi risultati. In studio a Uomini e Donne, Raselli ha spiegato che per motivi economici avrebbe dovuto abbandonare il basket e aiutare invece a casa nell’attività di famiglia. La Seven Jewels, così si chiama la gioielleria di Raselli, ha diverse collaborazioni e partnership commerciali con marche e brand molto importanti. Giulio approda a Uomini e Donne come corteggiatore di Angela Nasti e Giulia Cavaglia. Entrambe le troniste subito sembrano attratte da lui, ma poi il corteggiatore si concentra unicamente sulla Cavaglia e si dedica a lei anima e corpo. Sembra quasi diventata una missione riuscire a conquistarla, costi quel che costi, compresi violenti scontri verbali con Manuel, l’altro corteggiatore di Giulia. Arrivati ad un passo dalla fine e dalla scelta di Giulia Cavaglia, Giulio sembra aver raggiunto una sorta di mistica pace dei sensi e non si arrabbia più nemmeno tanto. Al punto tale che la tronista di Uomini e Donne si chiede se l’uomo che ha di fronte è più simile al Giulio che aveva conosciuto a inzio programma o a questo. Vedremo, sarà lui, Giulio Raselli, la scelta di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne?

