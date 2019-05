Cos’è accaduto nella puntata di lunedì 27 Maggio del Grande Fratello? E, soprattutto, chi è stato eliminato? E chi è, invece, il primo finalista? I nomi.

L’ottava puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 27 Maggio, è stata davvero incredibile. Tantissimi, infatti, sono stati i colpi di scena avvenuti in quest’appuntamento. A partire da Francesca De André. Ebbene si. La giovane ragazza è stata, ancora una volta, la protagonista indiscussa della serata. Dopo il confronto/scontro con il suo ex fidanzato Giorgio, la De André ha letto un’intervista della compagna di suo nonno, Dori Ghezzi. Lasciandosi andare, così, ad una spiazzante rivelazione. Ma non solo. Perché, come ogni settimana, è stata annunciato il nome dell’eliminato. E, in procinto della finale, è stato annunciato anche il nome del primo finalista. Vediamo tutto nel minimo dettaglio.

Grande Fratello 16 del 27 Maggio: ecco il nome dell’eliminato

Come ogni settimana, anche ieri sera si è offerto ampio spazio ai nominati. A giocarsi il loro posto all’interno della casa del Grande Fratello erano: Martina Nasoni, Serena Rutelli e Michael Terlizzi. Chi avrà abbandonato, quindi, il gioco? Ebbene. Con grande meraviglia e stupore, il concorrente ad abbandonare la casa è Serena. Per la figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, il reality finisce qui.

Grande Frattelo 16, ottava puntata: il nome del primo finalista

Ma non solo. Perché l’ottava puntata del famoso reality è stata davvero scoppiettante. In occasione della finale, che avverrà lunedì 10 giugno, è stato annunciato in diretta il nome del primo finalista. Aperto un televoto lampo tra Valentina Vignali, Kikò Nalli, Gennaro Di Lilio e Enrico Contarin, è stato decretato chi vola direttamente all’ultima puntata. Qual è stato il risultato? Il bel modello napoletano Gennaro passa direttamente alla finale. Il pubblico italiano ha così voluto. E vedendo il suo atteggiamento nella casa è davvero facile immaginarne il motivo.