Grande Fratello 16, Gaetano ripensa alla sua ex coinquilina Erica: il gesto dell’ex concorrente sul suo profilo ufficiale di Instagram spiazza i fan.

Sono tante le coppie, o presunte tali, nate nella Casa del Grande Fratello 16. Una delle più “tormentate” è stata quella composta da Gaetano Arena e Erica Piamonte. Una coppia ormai “scoppiata”, dato che il ragazzo è stato eliminato qualche settimana fa. Ma, a quanto pare, la bella fiorentina sembra essere ancora nei suoi pensieri. Non ci credete? Date un’occhiata alla frase che Gaetano ha dedicato proprio alla sua ex coinquilina attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram.

Grande Fratello 16, il gesto inaspettato di Gaetano per Erica: “Mi manchi”

Non mancano i colpi di scena nell’attuale edizione del Grande Fratello. E come sempre, non mancano neanche i flirt. Tra le coppie nate all’interno del reality, c’è quella formata da Gaetano e Erica. Una relazione molto turbolenta, quella tra i due concorrenti, che nel corso del reality hanno litigato a causa di alcune rivelazioni “intime” di Erica che Gaetano ha raccontato ai ragazzi. I rancori, però, sembrano essere ormai passati. Anche perchè, come ben sappiamo, Gaetano è ormai all’esterno della Casa, essendo stato eliminato dal reality. Ma che ne sarà della love story con Erica? Ebbene, anche se in pochi scommetterebbero sul loro sentimento, qualche ora fa Gaetano ha spiazzato il web con un gesto inaspettato. Un gesto dedicato proprio alla sua ex coinquilina. Gaetano ha postato nelle storie di Instagram dei video, contenenti i momenti più dolci tra lui ed Erica. Ad accompagnare la storia, una frase breve ma intensa: “Miss u”, mi manchi.

Insomma, una vera e propria dichiarazione d’amore! Che ha lasciato i followers senza parole. E tutto fa pensare che anche Erica, alla notizia, resterà senza parole. Ci sarà un futuro per loro? Lo scopriremo. Ma Gaetano non è l’unico in attesa di scoprire se una storia funzionerà fuori dalla Casa. C’è anche Ambra, che aspetta il suo Kikò in preda all’ansia. Soprattutto dopo che, durante la puntata di ieri 27 maggio, non c’è stato tempo per fare a Kikò la sopresa che la Lombardo gli aveva preparato. Cosa succederà alle coppie fuori dal reality? Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprirlo?