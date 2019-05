Grave lutto per Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, a poche ore dalla fine del campionato in cui ha festeggiato i traguardi conquistati dalla sua squadra.

E’ morto suo fratello, Marcello. La società nerazzurra ha pubblicato un tweet in cui esprime il cordoglio per questa terribile notizia riguardante l’allenatore toscano.

Un dolore inimmaginabile. Nessuno, tranne chi l’ha provato, può capire cosa possa significare la perdita di un fratello. L’allenatore non ha ancora fatto sentire la sua voce da quando ha appreso la notizia. L’Inter ha emesso un comunicato per diffonderla tra i tifosi e le persone vicine al club. La notizia ha fatto il giro del web in pochi minuti e ne parlano ormai tutti.

Il Club si unisce al dolore di Luciano Spalletti e della sua famiglia per la scomparsa del fratello Marcello — Inter (@Inter) May 28, 2019

“Il club si unisce al dolore di Luciano Spalletti e della sua famiglia”. Poche parole per esprimere la vicinanza del club all’allenatore che in queste ore starà trascorrendo forse il momento più brutto della sua vita.

Luciano Spalletti: una carriera di successi

E’ nato a Certaldo nel 1959, l’attuale allenatore dell’Inter. E’ arrivato in nerazzurro dopo la stagione alla Roma in cui è stato spesso preso di mira dai tifosi per alcuni comportamenti nei confronti di Francesco Totti, che proprio durante quel periodo diceva addio al calcio giocato. Tra i trofei conquistati, due Coppe Italia, una Supercoppa, due campionati russi, una Coppa ed una Supercoppa russe. Sì, perché per chi non lo ricordasse, Spalletti è stato allenatore dello Zenit in un periodo della sua vita in cui decise di lasciare l’Italia trasferendosi nella fredda e lontana Russia. Prima di diventare allenatore è stato calciatore, cominciando la sua carriera nella squadra del Castelfiorentino. Poi, dopo diverse squadre, è passato all’Empoli, diventandone l’allenatore nella stagione 1993-1994. E’ così che ebbe inizio la sua carriera da tecnico che adesso ha (forse) raggiunto l’apice con l’Inter.