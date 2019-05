Da domenica 9 giugno andrà in onda in prima serata ‘Lontano da te’, nuova fiction di Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni su trama e cast

Domenica 9 giugno arriverà su Canale 5 la nuova appassionante fiction ‘Lontano da te’, con protagonisti Alessandro Tiberi e Megan Montaner, per la regia di Ivan SIlvestrini. Nuovi intrecci e tante sorprese attendono il pubblico di Mediaset, che rimarrà in compagnia della fiction per 7 puntate, tutte in prima serata. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni, la trama e i personaggi principali del nuovo prodotto di Canale 5.

‘Lontano da te’, ecco la trama

‘Lontano da te’, nuova serie di Canale 5 in onda in prima serata a partire dal prossimo 9 giugno, racconta la storia di Candela e Massimo, due personaggi apparentemente lontanissimi, le cui vite però risulteranno inesorabilmente intrecciate. Candela, ballerina e insegnante di Flamenco, sarà interpretata da Megan Montaner, famosissima al pubblico come ‘Pepa’ de ‘Il Segreto’, mentre sarà Alessandro Tiberi a dar vita al personaggio di Massimo, rigido imprenditore che si occupa dell’azienda di famiglia. I due si incontreranno in aeroporto a Praga e dopo un iniziale scontro dovuto alla distanza tra i loro rispettivi mondi di appartenenza, non riusciranno a non pensare l’uno all’altra, nella speranza di incontrarsi di nuovo.

Gli attori della nuova fiction di Canale 5

Ospiti a Verissimo nella puntata del 25 maggio, Alessandro Tiberi e Megan Montaner hanno parlato della fiction ‘Lontano da te’, in onda su Canale 5 in prima serata a partire da domenica 9 giugno. I due attori hanno dato qualche anticipazioni sulla trama e hanno annunciato che nel cast, alla regia di Ivan Silvestrini, ci saranno anche Pamela Villoresi, Rosario Pardo e Pepon Nieto. Grande attesa, dunque, per la nuova fiction, che terrà compagnia al pubblico per sette settimane, tingendo di rosa l’estate di Canale 5.

