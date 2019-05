La nota conduttrice Mara Venier ha rilasciato una confessione shock in merito alla showgirl Pamela Prati e la sua intervista a Domenica In.

Una delle protagoniste assolute della stagione 2018-2019 della tv italiana è stata sicuramente Mara Venier. La “zia” della tv tornata in Rai dopo svariati anni e tornata soprattutto alla guida di Domenica In, storico programma della domenica pomeriggio della Rai. La bella e sensuale presentatrice veneziana di 68 anni, ha condotto domenica 26 maggio l’ultima puntata di questa edizione di Domenica In, lasciandosi andare a fine puntata ad un pianto commovente, complice la grande emozione e l’addio ai suoi fan. In queste ore la bella Mara Venier ha rilasciato un’intervista al portale Adnkronos, svelando e raccontando tutto il dietro le quinte di questa edizione di Domenica In. Mara ha svelato come per lei sia stata un’annata meravigliosa, non solo per gli ascolti ma soprattutto per l’enorme ondata d’amore e di affetto che l’ha letteralmente travolta, partendo dalla Tv passando dai social e dagli incontri casuali con i fan in mezzo alla strada. Anche grazie all’enorme successo avuto quest’anno con Domenica In infatti, il rapporto di Mara Venier coi suoi fan soprattutto sui social è esploso in maniera prepotente.

Mara Venier confessione shock: tutto su Pamela Prati a Domenica In

Tornando all’intervista rilasciata ad Adnkronos, Mara Venier ha rivelato come sia stata molto delusa dalla vicenda legata a Pamela Prati e alle varie interviste effettuate nel suo salotto a Domenica In. Mara ha svelato di voler rimuovere totalmente l’intervista fatta a Pamela Prati, affermando come si senta totalmente presa in giro e anche responsabile di quanto accaduto. Ultima confessione riguardo invece un rimpianto avuto in questa edizione, ovvero il non poter ricambiare l’ospitata a Maria De Filippi che era stata annunciata durante la puntata dei quarti di finale di Amici. Mara ha specificato come lei debba molto a Maria De Filippi, la quale fu l’unica a capire che aveva ancora delle cose da dire quando la Rai la fece fuori svariati anni fa.