Meteo Oggi 28 maggio 2019: diverse regioni a rischio. Il maltempo porterà grandine, nubifragi ed alto rischio allagamenti. Ecco in quali regioni

L’Italia è nella morsa del maltempo in queste ore: le previsioni Meteo avevano raccontato di una settimana abbastanza ‘burrascosa’ dal punto di vista di piogge, temporali e quant’altro. Sì, ma nessuno si aspettava un fine maggio così ‘invernale’. Già, perché le temperature e il meteo di questi giorni sono ben lontani da quello che doveva essere il preludio dell’estate. In questo weekend, addirittura, c’è stata grandine e forti temporali in quasi tutte le regioni d’Italia. Nelle ultime ore, la zona nord ovest della nostra penisola, comprese qualche regione del centro, fino alla Campania e la Calabria, sono interessate da forti fenomeni di maltempo. Ma il peggio deve ancora venire…

Meteo oggi 28 maggio: nubifragi, temporali e grandine

Questa mattina di martedì 28 maggio è stata interessata da importanti fenomeni temporaleschi soprattutto al nord. Certo, non è stata risparmiata la parte meridionale della penisola con maltempo soprattutto in Campania e in Calabria. Tuttavia, stando alle previsioni meteo di oggi, il peggio deve ancora arrivare: sarà proprio nelle prossime ore infatti che l’Italia sarà interessata da fenomeni meteorologici abbastanza preoccupanti. Si parla, infatti, di nubifragi, grandine e piogge molto abbondanti.

Il fenomeno sarà provocato dal passaggio di un vortice freddo dall’arco alpino fino al nostro paese con la formazione di un preoccupante vortice di bassa pressione. Ci sarà un preoccupante maltempo, dunque, soprattutto al nord. Su tutte le regioni, ad esclusione di Valle d’Aosta e Piemonte. La zona Padana, invece, sarà colpita da maltempo e da fenomeni temporaleschi abbastanza preoccupanti. Strano, molto strano: nessuno avrebbe mai pensato a queste temperature e a questi fenomeni meteorologici in questo periodo dell’anno. In serata, stando a quanto riporta Il Meteo, ci sarà addirittura rischio allagamenti e problemi relativi ai corsi d’acqua soprattutto in Emilia Romagna. L’aria fredda, inoltre, riporterà addirittura la neve sulle Alpi. Insomma, quando arriverà l’estate? E cosa ci aspetta invece nel mese di giugno?