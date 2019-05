Continua il Caso di Pamela Prati: dopo la verità di Eliana Michelazzo, a parlare questa volta è Pamela Perricciolo. Vediamo cosa dice nel dettaglio.

Sembrava che la questione fosse terminata. Invece, no. Dopo una settimana dalla confessione di Eliana Michelazzo a Live-Non è la D’Urso. E la rivelazione di Pamela Prati a Verissimo. A rompere il silenzio, adesso, è Pamela Perricciolo. Dopo essere rimasta completamente lontana dalla faccenda, l’ex agente di Pamela Prati ha deciso di raccontare, a questo punto, la sua verità. Spiegando tutto nel minimo dettaglio. Ma vediamo nello specifico cosa dichiara la Perricciolo.

Caso Pamela Prati: Pamela Perricciolo rompe il silenzio

In tutte queste settimane Pamela Perricciolo si è voluta tenere completamente lontana dalla faccenda. Dopo una piccola ospitata a Live-Non è la D’Urso, Donna Pamela non si è più vista in televisione. A distanza di tempo, però, e, soprattutto, dopo le insinuazioni di Eliana e della Prati, ha deciso di rompere il silenzio. E di raccontare, perciò, la sua verità. In una lunga intervista per Il Fatto Quotidiano a Selvaggia Lucarelli, la calabrese spiega tutto per filo e per segno. Svelando che non è lei l’unica responsabile della storia. Bensì tutte e tre. In alcuni frammenti riproposti da Dagospia, si capisce perfettamente il ‘complotto’ organizzato da queste tre donne. La Prati, infatti, avrebbe la password dell’account Marco Caltagirone. Mentre Eliana avrebbe gestito il profilo di Simone Coppi (suo presunto marito da 10 anni). Ma non solo. Perché la Perricciolo ha rivelato, inoltre, che tra loro tre esisterebbe un accordo di riservatezza. Che, quindi, non permetterebbe loro di raccontare la verità. Ma, adesso, la domanda è solo una. Perché è stato organizzato tutto ciò? Le parole della Perricciolo sono chiare: per motivi economici. Come già detto, la Prati avrebbe dei grossi problemi finanziari. Eliana, invece, avrebbe guadagnato per ogni ospitata davvero un bel mucchio di soldi. Insomma, la verità dov’è?