Nuovo dramma in un asilo nido, un bimbo di 10 mesi ha perso la vita a Roma in zona Appia: a dare il triste annuncio le maestre.

Una tragedia ha investito un asilo nido di Roma in zona Appia dove un bambino di 10 mesi ha perso la vita. Secondo quanto riportato dalle maestre il bimbo dormiva fino a quando di sono rese conto che il piccolo non respirava più. Subito sono stati avvertiti i soccorsi che non sono riusciti tuttavia a rianimare il piccolo.

Roma, nuovo dramma nell’asilo nido: in corso gli accertamenti

Oltre ai soccorsi sono arrivati sul posto anche le forze dell’ordine della stazione Tuscolana per cercare di ricreare quanto accaduto. Il soffocamento è già stato escluso poiché le vie aree del piccolo erano libere. A quanto pare si ipotizza la morte per cause naturali: ipotesi dichiarata dal medico e dall’ambulanza che hanno cercato di intubare il bimbo. Tuttavia i carabinieri continuano ad indagare sul caso.