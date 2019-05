Simona Ventura nel fiore dei suoi anni: spunta foto di diversi anni fa che la ritrae giovane durante una serata elegante.

Questa stagione televisiva ha visto molte star della tv e dello spettacolo italiano ritornare in auge con nuovi programmi da loro condotti. E’ il caso anche di Simona Ventura, la quale dopo svariati anni di assenza è tornata in Rai con un nuovo programma da lei condotto, dove questa volta Simona Ventura si è dovuta confrontare con un altro modo di condurre un programma, defilandosi dietro le quinte della nuova edizione di The Voice of Italy, che sta riscontrando un ottimo successo a livello di ascolti e di grande seguito soprattutto sui social e su Youtube dove gli spezzoni riguardanti le esibizioni dei cantanti presentati da Simona Ventura ai quattro giudici (Elettra Lamborghini, Morgan, Gigi D’Alessio e Gue Pequeno).

Per essere sempre aggiornato su tutte le ultime news, scoop e indiscrezioni dei personaggi più seguiti del mondo dello spettacolo, clicca qui!

Simona Ventura, spunta foto di anni fa: ecco com’è cambiata

La nuova vita in tv sulla Rai, dopo l’ultima esperienza in Mediaset con il programma “Selfie”, ha dato una nuova vita anche sui social alla bella e brava Simona Ventura, che sta spopolando anche sul suo account Instagram, dove tantissimi fan (oltre 1 milione e 600 mila) la sommergono ogni giorno di commenti positivi e apprezzamenti per quanto sta facendo sia nella sua vita privata che durante le puntate di The Voice of Italy, che tra l’altro adesso sta per entrare nella sua fase finale. Tornando a Simona Ventura però, su Internet sta spopolando una immagine che la vede ritratta in primo piano risalente però a svariati anni fa. E’ innegabile come ci sia una bella differenza tra la foto in questione e le immagini che vedono ritratta Simona Ventura attualmente, nonostante non abbia ancora perso la sua verve e la bellezza che da sempre l’ha contraddistinta. Di sicuro i suoi fan più accaniti noteranno però le differenze più evidenti.