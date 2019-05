Taylor Mega entra nella casa del Grande Fratello: la reazione imperdibile di Francesca De André e quelle ripetute provocazioni di Barbara D’Urso…

Nella casa del Grande Fratello entra Taylor Mega nell’ottava puntata, influencer molto acclamata che sta cavalcando l’onda del successo nell’ultimo periodo soprattutto dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi. Barbara D’Urso ha deciso di farla partecipare al suo Grande Fratello, ‘lanciandola’ all’interno della casa come una ‘minaccia’ per le donne già presenti. In particolare per Francesca De André. E sapete perché?

Francesca reagisce così all’ingresso di Taylor nella casa

Non si può essere indifferenti all’ingresso di una donna come Taylor Mega nella casa del Grande Fratello. Gennaro Lillio e gli altri, di sicuro, non sono rimasto indifferenti al fascino della biondissima e bellissima influencer. Anzi, dobbiamo sottolineare, soprattutto Gennaro non sarà immune a Taylor dopo gli svariati due di picche ricevuti da Francesca De André. Insomma, li abbiamo visti tutti quegli approcci e quelle continue provocazioni. Francesca, che si riteneva ancora fidanzata, ha sempre risposto in negativo. Ma, adesso, come si metteranno le cose?

Con l’ingresso di Taylor Mega, Barbara D’Urso ha voluto stuzzicare un po’ la sua Francesca che reagisce così: “Barbara, meno male che mi vuoi bene. Mi stai massacrando stasera. A me le donne piacciono, non sono per niente contrariata dall’ingresso di Taylor”. Beh, diciamo che per Barbara D’Urso è stata una serata abbastanza movimentata per l’ingresso di Giorgio Tambellini per Francesca De André. E adesso, come vediamo, Francesca le ha anche rivolto quelle parole…

Per scoprire tutte le anticipazioni dettagliate sul Grande Fratello 16 e tutte le curiosità sulla puntata di questa sera CLICCA QUI

“Taylor, cosa pensi di Francesca?”

Trovatesi faccia a faccia, Taylor Mega e Francesca De André, alla new entry viene chiesto: “Conosci Francesca, vero?”, e lei risponde abbastanza prontamente: “Certo, ho seguito il Grande Fratello e credo sia una donna di carattere”. Insomma, le premesse sono buone. Dovremo vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Saranno giorni sicuramente pepati, visto che molto probabilmente Gennaro e gli altri si intratterranno con Taylor per ‘conoscerla meglio’. E’ una nuova concorrente, dovranno comunque conoscersi per passare insieme questi ultimi giorni del Grande Fratello, no? Beh, in quel momento vedremo come si comporterà Francesca De André.