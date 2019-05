Si registra un terremoto di magnitudo 4.2 intorno alle ore 10.48 di questa mattina nei pressi del Lago Lemano, al confine tra Svizzera e Francia.

Una scossa abbastanza importante che, di primo impatto, era stata identificata con un magnitudo di 4.1, poi i sismologi si sono corretti.

Terremoto di magnitudo 4.2: trema la popolazione

Almeno per il momento, non ci sono notizie relative a danni riportati dalla popolazione del posto. La scala di magnitudo è abbastanza importante e, in un primo momento, si è temuto qualcosa di grave. L’epicentro nel paese di Montreux, ma la scossa è stata avvertita fino a 10-15 chilometri di distanza. Il Servizio Sismico Svizzero ci fa sapere che è una scossa abbastanza preoccupante e che, nonostante non ne siano arrivate ancora notizie, non si esclude la possibilità di danni per la popolazione.