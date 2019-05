Chi è Brenda Carolina Lawrence, la giovane cantante del team di Gue Pequeno di The Voice 2019? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

Le Blind Auditions di The Voice 2019 sono ormai terminate. Martedì scorso, 21 Maggio, i quattro coach del famoso talent di Rai Due hanno concluso le loro audizioni. Formando, così, le squadre ufficiali. In occasione delle Battles, che inizieranno per l’appunto martedì 28 Maggio, scopriamo nel minimo dettaglio tutti i singoli concorrenti. Ponendo maggiore attenzione sugli ultimi concorrenti ‘acquistati’ dal team di Gue Pequeno. A tal proposito, quindi, chi è Brenda Carolina Lawrence? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla giovane cantante.

The Voice 2019, chi è Brenda Lawrence: la grintosa voce del team Gue

Brenda Carolina Lawrence ha 21 anni. E vive a Cremona. Le sue origini sono miste. La madre è, infatti, italiana. Mentre il padre è americano. Nello specifico della Louisiana. La storia della giovane Brenda non è affatto facile. Soltanto un anno e mezzo fa, infatti, è venuto a mancare suo padre. Un evento che, ovviamente, ha caratterizzato fortemente il suo carattere. Ai microfoni di The Voice, la bella cremonese dice di voler partecipare al talent per mostrare le sue mille sfaccettature. Lei stessa, infatti, dichiara di possedere nella sua musica entrambe le sue origini. Sulle note di ‘Bitch better have my money’ di Rihanna, Brenda è un vero e proprio vulcano di emozioni. Conquistando dapprima Elettra Lamborghini. E, poi, Gue Pequeno. Gigi D’Alessio, invece, nonostante pensasse che la ragazza stesse cantando in cinese, ha davvero apprezzato la performance. Ma ha preferito non girarsi. Tuttavia, le idee di Brenda sono molto chiare, così come il suo carattere. “Devo andare con Gué”, esclama. Insomma, ne vedremo davvero delle belle.