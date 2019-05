Chi è Federica Filannino, la suadente voce di The Voice 2019 del team di Guè Pequeno? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

La fase iniziale di The Voice 2019 è ormai terminata. Martedì 21 Maggio, infatti, è andata in onda l’ultima puntata del talent dedicata alle Blind Auditions. Al termine della quale, poi, ogni singolo coach ha scelto i membri ufficiali della sua squadra. Dopo una breve e dura seleziona canora, i concorrenti sono passati da 14 a 6. E proprio martedì 28 Maggio, quindi, andrà in onda la prima puntata dedicata alle Battles. Ecco. A tal proposito, conosciamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su Federica Filannino, la suadente voce del team di Gue Pequeno.

The Voice 2019, chi è Federica: la suadente voce del team Gue

Federica Filannino ha 26 anni. Ed è una giovane ed attraente mamma. All’età di 22 anni è andata in Inghilterra per inseguire il suo sogno. Ma, soprattutto, per dimenticare il suo ex fidanzato. Dopo due anni, però, i due si sono incontrati di nuovo. E da quel momento non si sono più lasciati. Tanto da mettere su famiglia. Ai microfono di The Voice, Federica dichiara di voler partecipare al talent di Rai Due perché ha ‘fame’ di palcoscenico, di musica. Sulle note di ‘Via con me’ di Paolo Conte, la giovane Filannino è una vera e propria bomba. Gué rimane completamente estasiato dalla sua voce e performance. E, nonostante gli manchi un solo talento per completare la sua squadra, la sua reazione è immediata. Subito dopo, infatti, il giovane rapper dice di essere molto felice di aver ‘assunto’ nel suo team un talento come quello di Federica.