The Voice torna stasera, martedì 28 maggio, con la puntata delle Battle. Grandi sorprese e incredibili colpi di scena attendono il pubblico: ecco tutte le anticipazioni.

Stasera, martedì 28 maggio, torna The Voice. Dopo le Blind Audition, sul palco dello show condotto da Simona Ventura, questa sera andranno in scena le Battle, ovvero i duelli fratricidi tra concorrenti dello stesso team, che costringeranno i giudici a dimezzare il numero dei propri talenti. Scelte durissime attendono dunque Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Morgan, che dovranno scegliere con chi arrivare alla puntata dei Knock-Out, prima della grande finale attesa per il 4 giugno.

Stasera le Battle, ecco cosa succederà

Sul palco di The Voice questa sera si terranno le temutissime Battle. Dopo le puntate di Blind Auditions, in cui i giudici hanno scelto i 6 talenti del proprio team, stasera il numero di concorrenti dovrà addirittura essere dimezzato. Da 24, le voci dovranno diventare 12 in tutto, e lo faranno attraverso dei duelli fratricidi. I cantanti di ogni squadra si sfideranno sul ring contro i propri compagni di team a suon di musica, accompagnati live dalla band del programma. E saranno proprio i giudici di riferimento, al termine di ogni Battle, a decidere chi tenere e chi invece eliminare. Una scelta davvero difficile per i 4 coach, che dopo aver selezionato con grande attenzione e accuratezza i propri talenti, ora si troveranno a dover mandare fuori dal gioco alcuni di loro.

The Voice of Italy, i prossimi appuntamenti

Questa sera andrà in onda la sesta puntata di The Voice of Italy, show musicale condotto da Simona Ventura, affiancata da 4 giudici d’eccezione: Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Morgan e Gué Pequeno. Nell’appuntamento di questa sera, dedicato alle Battle, ogni coach dovrà scegliere i 3 talenti che vorrà portare con sé in semifinale, ovvero ai Knock-Out. La settima puntata del talent show andrà in onda eccezionalmente giovedì 30 maggio, in modo tale che tutto sia pronto per la Finale, prevista per martedì prossimo, 4 giugno, nella quale verrà eletto il vincitore del programma, a che avrà la possibilità di firmare un contratto discografico.

