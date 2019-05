Uomini e Donne, Ida e Riccardo: l’ultimo clamoroso colpo di scena per la coppia del Trono Over. A rivelarlo è Riccardo durante una diretta sul suo profilo ufficiale di Instagram.

È senza dubbio una delle coppie più discusse di Uomini e Donne Over. Parliamo di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Una coppia, in realtà, ormai scoppiata da mesi. Se non fosse che il cavaliere ha deciso di riprovarci con la sua ex, richiamandola in trasmissione qualche settimana fa. Le cose, però, non sono andate molto bene. E, nell’ultima puntata del Trono Over andata in onda, i due si sono definitivamente separati. Sarà davvero finita così? Ebbene, stando alle ultime dichiarazioni di Riccardo, potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena finale. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne Over, Ida e Riccardo di nuovo insieme?

Ida e Riccardo, la storia infinita. Potrebbe essere il titolo di un film, ma è la realtà. Tra i protagonisti del trono Over di Uomini e Donne, il tira e molla sembra non voler finire mai. Dopo il tentativo, andato a vuoto, di Riccardo per riconquistare la sua ex, la coppia sembrava essersi definitivamente divisa. Soprattutto dopo che Ida è per l’ennesima volta scoppiata in lacrime, alla risposta negativa di Riccardo alla domanda di Maria De Filippi: “Sei innamorato?” Una storia che sembrava essere finita nel peggiore dei modi, insomma. Ma nelle ultime ore, una nuova, clamorosa ipotesi è trapelata sul web. A far nascere i dubbi, è stato proprio Riccardo, durante una diretta con i followers su Instagram. Nella diretta in questione, il cavaliere parla di “grande aggiornamento” riguardo la sua situazione sentimentale con la Platano. Ma non può dire di più, poiché è in uscita un nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, sul quale verranno raccontate tutte le novità. Insomma, Ida e Riccardo potrebbero essere tornati insieme? Non ci resta che attendere giovedì per il nuovo numero di Uomini e Donne Magazine!