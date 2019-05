Uomini e Donne Anticipazioni: ecco tutte le coppie, nate nel programma, che saranno in studio per le scelte di mercoledì, giovedì e venerdì.

Ormai ci siamo. Il momento più atteso di Uomini e Donne è arrivato: le scelte. Due sedie al centro dello studio e petali rossi che cadono dal cielo, A dover scegliere con chi uscire dalla trasmissione di Maria De Filippi, quest’anno, sono tre tronisti: Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglia. Le loro scelte andranno in onda, in diretta, rispettivamente mercoledì 29 Maggio, giovedì 30 Maggio e venerdì 31 Maggio. Tre puntate che i telespettatori non vedono l’ora di seguire. Anche perché, a quanto pare, in studio ci saranno anche alcune delle coppie più amate del programma. Siete curiosi di sapere chi? Allora scopriamolo insieme.

Uomini e Donne Anticipazioni: tante coppie nate nel programma saranno ospiti nelle puntate delle scelte

Tutto pronto per le scelte di Uomini e Donne. Da domani si partirà con la prima delle tre puntate speciali, eccezionalmente in diretta. Andrea, Angela e Giulia sceglieranno chi sarà la persona con cui iniziare una storia al di fuori delle telecamere. E il tutto avverrà esclusivamente in diretta. Niente spoiler quindi, e nessuna anticipazione. L’emozione sarà tanta: il pubblico non vede l’ora di scoprire quali saranno le nuove coppie che nasceranno grazie al programma della De Filippi. E, a proposito di coppie, pare che alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne saranno proprio ospiti nelle puntate dedicate alle scelte. Nulla è ancora ufficiale, ma tra i nomi più gettonati ci sono quelli di Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo e Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, oltre alle ultime coppie nate in trasmissione: Luigi e Irene, Lorenzo e Claudia, e Andrea e Arianna. Insomma, l’amore trionfa nello studio di Canale 5.

Ma non è tutto: c’è chi parla di un possibile “incontro” tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. La bellissima influencer dovrebbe essere ospite di una delle puntate dedicate alle scelte, ma c’è chi dice che probabilmente ci sarà anche il suo ex.. Staremo a vedere. Appuntamento a domani, ore 14.45, per la prima attesissima scelta. Chi sceglierà Angela ra Luca e Alessio?