La bellissima moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara è impaurita per l’ultimo brutto episodio che l’ha vista coinvolta nelle ultime ore.

Ieri sera si è conclusa la stagione 2018-2019 della Serie A. La 38° giornata ha visto ufficializzare i verdetti in merito alle squadre qualificate in Champions League ed Europa League e alle squadre retrocesse in Serie B. Una partita ricca di tensione è stata quella tra Inter ed Empoli, dal cui destino dipendeva sia la qualificazione In Champions League dei nerazzurri ma anche la salvezza del club toscano. Ad averla la meglio è stata l’Inter di Spalletti, vincitrice del match per 2-1 che ha spedito l’Empoli in B e relegato poi il Milan in Europa League. E’ stata una partita ricca di tensione, sia in campo che fuori. Una gara che ha sancito ancora una volta come sia teso il clima attorno a Mauro Icardi, ormai ex capitano dell’Inter e che ormai non sembra più il benvenuto in nerazzurro, almeno da parte dei tifosi. Un clima che ha coinvolto non solo lui ma anche la moglie e agente Wanda Nara.

Wanda Nara impaurita: il brutto episodio che l’ha vista protagonista

L’attaccante argentino ieri sera quando il risultato era fermo sull’1-0, ha avuto sui suoi piedi il rigore del possibile 2-0 che avrebbe chiuso la gara anzitempo. Maurito si è però fatto parare il tiro decisivo, venendo poi subissato di fischi al momento del cambio. Tutto ciò, si è tramutato in insulti e improperi anche per la sua moglie e agente Wanda Nara, la quale ha subito un assalto da parte dei tifosi nerazzurri a fine partita. Mentre infatti si trovava a bordo della sua automobile insieme ai figli, un gruppo di tifosi nerazzurri avrebbe circondato il suo Suv, con numerosi insulti che gli sono stati rivolti mentre gli veniva sbarrata la strada. Il tutto sarebbe durato per circa un paio di minuti, con Wanda Nara che è scappata a tutto gas prima verso casa e poi verso gli studi di Tiki Taka dove era attesa per l’ultima puntata stagionale. Insomma, un saluto alla tifoseria tutt’altro che pacifico per l’ultima gara della stagione.