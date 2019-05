Wanda Nara, gesto speciale per il marito Mauro Icardi. In occasione dell’anniversario di matrimonio, Wanda Nara lascia il calciatore senza parole.



Nonostante un rigore sbagliato, la partita giocata da Mauro Icardi ha garantito all’Inter la Champions League. Serata speciale, dunque, per l’argentino che tornato a casa ha trovato una dolcissima sorpresa organizzata da sua moglie Wanda Nara.

Wanda Nara sorprende suo marito Mauro Icardi con un dolcissimo gesto. In occasione del loro quinto anniversario di matrimonio, Wanda ha fatto trovare al marito ben cinquemila rose rosse, disposte a terra e in vasi trasparenti.

Moglie e manager di Mauro, dobbiamo ammettere che Wanda Nara ci sa fare con le sorprese.

Intanto, il calciatore celebra l’anniversario sui social condividendo uno scatto: “Felice anniversario amore mio, cinque anni di matrimonio”:

Wanda Nara impaurita: atteggiamenti aggressivi e insulti fuori dallo stadio

Inter-Empoli è stata una partita ricca di tensione, sia in campo che fuori. Una gara che ha sancito ancora una volta come sia teso il clima attorno a Mauro Icardi, ormai ex capitano dell’Inter e che ormai non sembra più il benvenuto in nerazzurro.

Mauro si è fatto parare un rigore, venendo poi subissato di fischi al momento del cambio. Tutto ciò, si è tramutato in insulti e improperi anche per la sua moglie e agente Wanda Nara, la quale ha subito un assalto da parte dei tifosi nerazzurri a fine partita. Mentre si trovava a bordo della sua automobile insieme ai figli, un gruppo di tifosi nerazzurri avrebbe circondato il suo Suv. Il tutto sarebbe durato per circa un paio di minuti, con Wanda Nara che è riuscita poi a scappare per recarsi negli studi di Tiki Taka.