Una scenetta davvero incredibile su Instagram: in una story Belen Rodriguez bullizza Stefano De Martino, il finale è inaspettatato.

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due ‘piccioncini’ dopo essersi ritrovati sembrano davvero inseparabili. Ma, soprattutto, più innamorati che mai. Sono passati diverse settimane dall’ufficializzazione del loro ritorno di fiamma. Eppure, da quel momento non si sono più lasciati. E non solo. Sono continue e, soprattutto, numerose le dediche che da entrambe le parti arrivano su Instagram. Così come quella di poco fa. A farla è Belen. Anche se, per la verità, non è affatto una dichiarazione d’amore. Anzi…Ma scopriamo tutto nel dettaglio.

Belen bullizza Stefano: la scenetta è esilarante

Belen e Stefano De Martino sono, senza alcun dubbio, la coppia più amata ed apprezzata dal pubblico italiano. Il loro ritorno di fiamma è stato, proprio per questo motivo, desiderato, sognato e sperato. Da quel momento, la giovane coppia non ha mai smesso di aggiornare i loro fan sulla loro storia d’amore. Così come poche ore fa, quando Belen ha pubblicato un siparietto con Stefano davvero esilarante. La showgirl è sul set di un nuovo shooting fotografico. A farle compagnia c’è lui: suo marito. E così, l’argentina decide di inquadrarlo. Tuttavia, però, da origine ad una scena davvero comica. “Hola amore mio”, esordisce la Rodriguez inquadrando Stefano. Ma non solo. Perché l’argentina fa molto di più. “Chi è?”, chiede. Pronta la sua contro risposta: “Stoca***o”, conclude. Scoppiando a ridere, tra l’altro, in una risata davvero fragorosa e coinvolgente. Inutile dire che, ovviamente, la bella showgirl ha un tono esclusivamente scherzoso. E lo capisce immediatamente Stefano. Il quale, avvicinandosi alla sua donna, le dona un bacio davvero passionale.