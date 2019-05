Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme in tv: la coppia condurrà un nuovo programma. Ecco dove li vedremo sul piccolo schermo.

È una delle coppie più amate del momento. Il loro ritorno di fiamma ha fatto letteralmente impazzire i fan. Parliamo di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tornati insieme dopo la rottura del loro matrimonio. “Alcuni divorzi non vanno a buon fine” ha ironizzato il ballerino, che finalmente è tornato tra le braccia della showgirl argentina. Per la gioia dei numerosissimi fan, che mai si erano rassegnati alla fine della loro storia d’amore. E proprio per i fan è in arrivo una splendida notizia. Un programma, la cui conduzione sarà affidata interamente a Stefano e Belen. Scopriamo di che si tratta.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornano in tv: conduttori per una notte su Rai Due

Buone notizie per i fan della Rodriguez e di Stefano De Martino. Presto potranno ammirare la coppia dei loro sogni insieme in tv. Siamo abituati a vederli insieme attraverso i loro profili social. Belen e Stefano, infatti, amano condividere con i followers i loro momenti più romantici. Ma per la coppia più caliente del momento è in arrivo la conduzione di un programma. Stando a quanto riportato da 361magazine.com, a Belen e consorte sarà affidata La notte della Taranta, un evento trasmesso su Rai Due il 25 Agosto 2019. Un programma tutto per loro, a quanto pare. Una notizia accolta con gioia dai fan della coppia, che finora hanno potuto vederli raramente insieme sul piccolo schermo. Belen è ormai una veterana in tv. Per Stefano, un’altra importante opportunità, dopo il successo alla conduzione dello show comico Made In Sud. Non ci resta che attendere qualche mese per vedere finalmente la coppia in azione. Appuntamento il 25 agosto su Rai Due. Save the date!