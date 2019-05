Benedicta Boccoli ha confessato in un’intervista a Diva e Donna di aver avuto un tumore aggressivo al seno, che ha scoperto grazie al suo cane. Ecco il suo incredibile racconto.

Benedicta Boccoli, amatissima attrice e showgirl del panorama artistico italiano, ha avuto un tumore al seno. Il suo incredibile racconto in una lunga intervista rilasciata a Diva e Donna, nella quale l’attrice ha ricordato tutte le fasi della sua malattia, dalla terribile diagnosi alle cure che l’hanno portata oggi alla guarigione. Incredibile anche il retroscena raccontato dalla showgirl, secondo cui la scoperta della malattia è avvenuta grazie al suo cane Nina, col quale ha un rapporto meraviglioso.

Benedicta Boccoli salvata dal tumore grazie al suo cane

Il racconto di Benedicta Boccoli a Diva e Donna sul tumore al seno che l’ha colpita l’anno scorso ha davvero dell’incredibile. A quanto pare, infatti, sarebbe stato il suo cane a permetterle di scoprire la terribile malattia. Un giorno la sua Nina, mentre giocavano insieme, l’ha colpita al seno provocandole forte dolore e un brutto ematoma. Ma visto che il livido continuava a permanere anche a distanza di giorni, Benedicta si è rivolta a un medico: da lì la visita, poi l’ecografia e infine la mammografia, che le hanno dato la terribile diagnosi. “Il tumore era di una forma aggressiva – racconta l’attrice – ma l’abbiamo scoperto in tempo e sono riuscita a salvare il seno”.

Benedicta e l’amore per Maurizio Micheli

L’intervista choc di Benedicta Boccoli, che ha confessato di aver da poco sconfitto un tumore aggressivo al seno scoperto grazie al suo cane, è proseguito poi con dei ringraziamenti speciali in particolare al suo compagno, Maurizio Micheli, con lei da oltre 20 anni. Nel periodo delle cure per la sua terribile malattia, infatti, Benedetta non è stata mai lasciata sola dal suo compagno: “E’ stato come la mia ombra”, ha raccontato. Una storia davvero singolare quella di Benedicta, che ora è tornata alla sua vita, grazie al tempestivo intervento dei medici e alla sua dolce Nina.

