Caduta Libera, il campione Nicolò vince 400mila euro ma dichiara: “Sono più povero di prima”.

Nicolò Scalfi è il campione assoluto di Caduta Libera, il programma condotto da Gerry Scotti che intrattiene i telespettatori di Canale 5 nel pre serale. Ha solo vent’anni ed è di Brescia: è il numero uno del game show dal 24 ottobre 2018 ed è il concorrente che ha vinto di più in assoluto conquistando anche il record di maggior numero di presenze (è stato in studio per 53 puntate). Il 27 maggio 2019 ha vinto 70 mila euro raggiungendo un totale di 400 mila euro. In un’intervista il bresciano ha svelato alcuni suoi segreti. Scopriamoli insieme.

Caduta Libera, il campione Nicolò vince 400mila euro: “Sono più povero di prima”

Nicolò Scalfi, il campione assoluto del game show di Gerry Scotti, Caduta Libera, è stato intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ed ha rivelato alcuni segreti riguardo le sue vittorie ed ha svelato quanto è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al programma.

Il giovane bresciano ha rivelato che il segreto del suo successo non è solo cultura: con la nonna fa un cruciverba al giorno e grazie alla sua buona memoria riesce ad imparare tante cose. Ha inoltre dichiarato che, una volta raggiunto il titolo di campione, ha conquistato popolarità e molte persone gli chiedono di fare foto insieme. “Visto che ancora non ho ricevuto tutto il montepremi, sono più povero di quando ho iniziato”: è questo il piccolo sfogo, ironico, che si è lasciato scappare. Ovviamente, una volta che gli arriveranno i soldi che gli spettano, potrà liberarsi di qualche spesa o di sfizio.

Nicolò ha infatti espresso i suoi desideri, ha rivelato cosa farà con quei soldi: li userà per studiare, comprare una macchina nuova ed una casa, quando arriverà il momento di andare a vivere da solo. Ha aggiunto che aiuterà i suoi genitori economicamente ed inseguirà il suo sogno nel cassetto: nel futuro gli piacerebbe diventare un telecronista sportivo.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!