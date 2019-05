Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano: la celebre coppia di Uomini e Donne ha deciso di realizzare il proprio sogno d’amore

Clarissa e Federico, coppia nata a Uomini e Donne, finalmente si sposano. Avevano già annunciato su Instagram, qualche tempo fa, il luogo e la data in cui si sarebbe celebrato il matrimonio e adesso l’hanno confermato pubblicando un post emozionante.

Si sposano, sì. Il loro sogno sta per realizzarsi. La data rimane invariata, secondo quanto trapela da alcune fonti, il matrimonio si celebrerà domani, 30 maggio, nella Tenuta San Domenica in Provincia di Caserta. E’ una notizia splendida per tutti i fan della coppia.

