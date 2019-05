La bella e sensuale conduttrice sportiva Diletta Leotta si è lasciata immortalare nuda per una nuova campagna pubblicitaria.

È sicuramente il personaggio del momento. Giornalista e conduttrice sportiva, Diletta Leotta ha saputo, in pochissimo tempo, lasciarsi apprezzare dal popolo italiano. Tanto che attualmente è una delle donne più volute e desiderate da noti programmi televisivi. Ma non solo. Perché la carriera lavorativa della bella siciliana non si basa solo su questo. Ma va oltre. È una modella, un’influencer. Ed ovviamente, vedendo la sua bellezza non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Pochi istanti fa, a tal proposito, la bella Diletta ha pubblicato una deliziosa foto su Instagram. In cui lei, testimonial di una nota marca di prodotti per lo skin care, si mostra completamente nuda. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Per ulteriori news su Diletta Leotta, la sua vita privata, le ultime dichiarazioni ed, infine, le sue foto più belle su Instagram –> clicca qui

Diletta Leotta nuda per una campagna pubblicitaria: lo scatto bollente su Instagram

Con una bellezza del genere è impossibile passare inosservata. E, d’altra parte, è impossibile non essere scelta come testimonial di campagne pubblicitarie. Il successo con la bella Diletta Leotta è senza alcun dubbio assicurato. E così, pochi istanti fa, la sensuale siciliana di Diletta Gol ha pubblicato su Instagram il frutto del suo nuovo progetto. Testimonial di una nota marca di prodotti cosmetici utili per lo skin care di ogni donna, la Leotta ha voluto condividere con i suoi più accaniti sostenitori e fan una foto nuda. Certo, non si vede nulla. Diletta è ben coperta da una foglia posizionata proprio sulla sua scollatura. Tuttavia, però, l’obiettivo è stato centrato in pieno. Uno scatto davvero minimal, insomma. Ma che, però, ha ottenuto in pochissimo tempo un successo davvero inaudito. Pensate, lo scatto in questione, riproposto in alto, ha ottenuto più di 48 mila ‘likes’. Senza considerare, tra l’altro, i numerosi commenti di apprezzamento. E in effetti è impossibile dire il contrario.