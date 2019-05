Fatti e Rifatti, Elisa Isoardi presa di mira da Striscia la Notizia: ecco quale parte del viso ha rifatto secondo l’irriverente rubrica del tg satirico più famoso della tv.

Prima o poi capita a tutti di finire della rubrica più temuta di Striscia la Notizia. Parliamo di Fatti e Rifatti, lo spazio del tg satirico in cui si evidenziano i ritocchini estetici dei vip. Nel mirino di Antonio Ricci & company ci è finita anche Elisa Esoardi, conduttrice de La Prova Del Cuoco. Volete sapere quale parte del corpo averebbe ritoccato? Scopriamolo insieme.

Per tutte le ultime news su Elisa Isoardi e scoprire altre “vittime” di Fatti e Rifatti di Striscia la Notizia CLICCA QUI

Fatti e Rifatti, Elisa Isoardi nel mirino di Striscia la Notizia: ha rifatto naso e palpebre?

Ebbene si, anche alla bella Elisa Isoardi è toccato. L’ex fidanzata del vicepremier Matteo Salvini è stata protagonista qualche giorno fa della famosa rubrica di Striscia Fatti e Rifatti. Una rubrica, come suggerisce il nome, che fa notare i ritocchi estetici dei vip. Come? Comparando una foto del passato della “malcapitata” di turno, con una foto del presente. Anche per quanto riguarda la conduttrice, gli autori di Striscia hanno individuato alcune parti del corpo leggermente “migliorate”. O meglio, parti del viso. Secondo lo scanner test del tg satirico infatti, sono due i dettagli su cui la Isoardi avrebbe lavorato: il naso, che sarebbe stato “finemente lavorato”, e le palpebre, che nella foto attuale sembrano molto più rialzate. “Dopo Salvini, si è rifatta gli occhi!”, commenta la voce di Gerry Scotti nel servizio. Siete d’accordo col giudizio di Striscia? Giudicate voi dal confronto delle foto:

Il naso e le palpebre sono le parti del viso della Isoardi che non hanno superato il temutissimo test dello scanner di Fatti e Rifatti. E voi, cosa ne pensate? Sono cambiamenti dovuti al semplice trascorrere del tempo o c’è la mano della chirurgia?