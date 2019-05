GF 16, Martina si sfoga con la nuova arrivata Taylor Mega: “Ecco perché non ho nominato Francesca”. La verità sulle ultime nomination di lunedì sera.

Lunedì sera è andata in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello 16. Come sempre, non sono mancati i colpi di scena nella Casa più spiata d’Italia. Tra i concorrenti più discussi c’è sempre lei, Francesca De Andrè. Ed è proprio sulla concorrente che Martina si è sfogata con la nuova arrivata in Casa, la bellissima Taylor Mega. Martina ha raccontato alcuni particolari del loro rapporto e soprattutto il motivo per cui non l’ha nominata. Scopriamo cosa è successo.

Per tutte le ultime news sul Grande Fratello 16 CLICCA QUI

GF 16, Martina su Francesca De Andrè: “La capisco, ero come lei”

Tra Martina e Francesca non corre buon sangue. Le due gieffine sono spesso protagonisti di accese liti, soprattutto in seguito al bacio che Martina ha dato al bel Gennaro durante un prova settimanale. Ma quello che ha sconvolto tutti è stata la nomination di Martina: la ragazza, infatti, non solo non ha nominato la “rivale” De André, ma ha fatto il nome di Erika, una delle concorrenti con cui ha legato di più all’interno del reality. Una decisione che ha lasciato senza parole i telespettatori, che sul web si sono chiesti perché non ha scelto Francesca. Nelle ultime ore, è stata proprio Martina a dare la motivazione, durante una chiacchierata con a new entry Taylor Mega: “Io sono stata al suo posto, ero arrabbiata col mondo intero, ero fuori di testa. La capisco, nonostante tutto”. Parole forti quelle di Martina, che nonostante le liti con la De Andrè, si rivede nelle sua storia. Non solo per le vicende familiari, ma anche quelle amorose. Durante la chiacchierata con la Mega, infatti, la Nasoni ammette di essere stata tradita anche lei in passato. Insomma, che sia l’inizio di una nuova amicizia tra Martina e Francesca? Non ci resta che attendere news direttamente dalla Casa più spiata d’Italia!