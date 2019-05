Giulia De Lellis ha risposto ai suoi followers di Instagram e ha finalmente raccontato la verità sul suo rapporto con Andrea Damante e Irama.

Giulia De Lellis è di sicuro uno dei personaggi del momento. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è una delle poche protagoniste del programma di Maria De Filippi che è riuscita a costruire una carriera davvero importante dopo la sua breve esperienza televisiva, che le ha regalato la bella e controversa storia d’amore con Andrea Damante. Secondo le indiscrezioni, però, Andrea e Giulia sarebbero di nuovo insieme, dopo la relazione di lei con il cantante Irama. Ora Giulia ha finalmente scelto di fare chiarezza, raccontando la sua verità.

La verità di Giulia De Lellis su Andrea e Irama

Giulia De Lellis è tornata con Andrea Damante? La domanda sta facendo impazzire i fan della coppia, che non riescono a scoprire la verità. Ora, però, la modella e influencer ha voluto fare la chiarezza: “Io e Andrea siamo due persone che si sono amate e si sono lasciate – ha scritto – Un giorno, quando me la sentirò, vi racconterò tutta la storia”. Dalle parole di Giulia, pare dunque che l’amore con Damante sia davvero finito, ma che ci sia dietro una lunga storia, della quale per ora lei non riesce ancora a parlare. La De Lellis ha aggiunto di ricevere tante domande sul suo rapporto con Andrea, ma che preferisce non parlarne perché non c’è molto da dire. I due sono legati, dice lei, ma vogliono vivere tranquilli le loro vite. “Comunque io non posso avere segreti anche se volessi”, termina Giulia.

Una risposta quasi uguale alla precedente, la De Lellis l’ha riservata a una domanda su Irama. Anche di lui la romana ha detto di averlo amato e di essere tuttora legata a lui, ma che la loro storia è finita. Giulia ha anche invitato i suoi followers ad ascoltare le nuove canzoni di Irama, segno della stima e dell’affetto che nutre per il suo ex e dei buoni rapporti che ancora li legano.

