La bella influencer Giulia De Lellis ha postato un vero e proprio show hot in palestra: un dettaglio che tutti i fan hanno notato.

Tra le influencer e star del web che più si sono contraddistinte in questo ultimo anno per costanza e presenza sui social network, in particolar modo su Instagram, c’è sicuramente una delle rivelazioni di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip: Giulia De Lellis. Sui suoi social ha creato una vera e propria cerchia di followers e fan che la adorano per ogni suo scatto e post condiviso su Instagram. Quest’anno inoltre la sua vita privata e romantica ha lasciato col fiato sospeso i suoi fan. Prima la storia d’amore con il cantante della scorsa edizione di Amici e protagonista anche nell’ultima edizione del festival di Sanremo su Rai 1, Irama, poi il riavvicinamento avuto con Andrea Damante con il quale sembra esserci stata un’altra storia d’amore che dovrebbe tutt’ora essere in atto. Tutto ciò ha aumentato ulteriormente la grande affezione dei suoi fan che sono in attesa di capire quali saranno le svolte nella vita sentimentale della bella Giulia De Lellis. Proprio in queste ore Giulia ha dichiarato come al momento non se la sente di parlare in maniera pubblica di ciò che sta accadendo nella sua vita privata, ma che un giorno se ne potrà parlare sicuramente.

Giulia De Lellis show: in palestra mostra un dettaglio hot che non sfugge

Quest’oggi Giulia De Lellis ha mostrato ai suoi fan una foto che la vede tutta sola in palestra mentre è intenta a svolgere il suo workout giornaliero. Sullo sfondo una rastrelliera di pesi pronti all’uso. Ma nella foto postata sul suo profilo Instagram come Insta Stories, c’è un dettaglio che non è sfuggito affatto ai fan della bella Giulia De Lellis, soprattutto i maschietti. La maglietta della influencer romana è infatti alzata fino a mostrare parte del seno, un’immagine che in poche ore ha fatto il giro dei social.