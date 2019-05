Chi è Luca Daffré il corteggiatore di Uomini e Donne che potrebbe essere la scelta di Angela Nasti.

Il trono della giovanissima Angela Nasti sta arrivando alla conclusione e la scelta è dietro l’angolo. Lei, come Giulia e Andrea, è arrivata alla villa con due corteggiatori, Luca Daffrè e Alessio Campoli. Proprio Luca ha particolarmente fatto discutere nelle ultime puntata di Uomini e Donne perché, dopo essersene andato dal programma, Angela lo è andato a riprendere, cosa che aveva giurato di non fare mai per nessuno…e invece!

Chi è Luca Daffré? Sarà la scelta di Angela?

Luca Daffré lo conosciamo da parecchio tempo. Prima aveva partecipato a Temptation Island come tentatore, poi lo avevamo visto come corteggiatore di Teresa Langella sempre a Uomini e Donne. La decisione di tornare nel programma però non arriva da Luca, ma da Angela Nasti. La tronista infatti, ammaliata dalla sua bellezza decide di farlo richiamare in studio e lui accetta. Per quanto riguarda la vita privata e professionale di Luca Daffré, classe 1995, ha 23 anni e dopo essersi iscritto a Scienze Motorie e aver praticato nuoto a livello agonistico, decide di buttarsi nel mondo della moda. Dopo un’esperienza come modello a Sidney in Australia, torna a Milano e inizia a sfilare come modello per diversi brand famosi. La spinta giusta però gli arriva quando Fedez gli chiede di partecipare ad un suo video. Da lì, la popolarità di Luca Daffré arriva alle stelle. Ora Andrea però ha “mollato” tutto per tornare negli studi di Uomini e Donne e corteggiare Angela Nasti, la bellissima tronista del programma. Tra loro è scattato subito qualcosa di speciale, ma non sono mancate anche le liti piuttosto violente come l’ultima che ha spinto Luca persino a lasciare il programma. A riprova di quanto però Angela ci tenga a lui, la tronista di Uomini e Donne è andata a riprenderselo e ora siamo arrivati alla fine. Angela Nasti è infatti prossima alla scelta. Come ha annunciato Maria De Filippi le scelte dei tronisti andranno in onda mercoledì, giovedì e venerdì e sarà Luca Daffré la scelta di Angela Nasti? Lo scopriremo.

