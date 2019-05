MOIGE attacca il Grande Fratello: il movimento chiede di sospendere il reality show.

Francesca De Andrè è ormai la protagonista indiscussa dell’edizione in corso del Grande Fratello: i suoi scontri con l’ex fidanzato, Giorgio Tambellini, il flirt con Gennaro ed i litigi con alcuni dei suoi coinquilini sono sulla bocca di tutti e le dirette della trasmissione dedicano molto tempo alla nipote d’arte. Lunedì 27 maggio 2019 è andata in onda l’ottava puntata in diretta del programma di Barbara D’Urso ed ha visto un durissimo scontro tra Francesca e Giorgio: parole dure e gesti violenti sono stati mandati in onda, essendo in diretta, e non sono piaciuti ai telespettatori. È arrivata infatti una denuncia al programma.

Grande Fratello denunciato dal MOIGE: colpa di Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini

Dopo il duro scontro tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini avvenuto durante la puntata di lunedì 27 maggio, il MOIGE (Movimento italiano genitori) ha pubblicato tramite il profilo ufficiale Facebook una nota contro il reality show di Barbara D’Urso. Nel richiamo vengono sottolineati i gesti violenti avuti da Giorgio nei confronti della concorrente e le parole forti che sono state dette.

“Il programma Grande Fratello, in onda ogni lunedi sera su Canale Cinque, viola ogni elementare principio di decenza non solo televisiva ma umana, creando situazioni di scontro con personaggi che offendono non solo la dignità di tutti gli spettatori, ma anche la memoria delle numerose donne vittime di violenza”: così inizia il comunicato che prosegue con il racconto di quanto accaduto nella casa di Cinecittà. Sull’atteggiamento del Tambellini scrivono: “Il ragazzo è apparso, sin da subito, visibilmente esaltato, alterato e in forte stato di agitazione come se fosse sotto effetto di stupefacenti. Non sono mancate parolacce, insulti volgari, urla e una decisa mercificazione della figura della donna”.

Il Movimento ha concluso definendo i contenuti del programma “di cattivo gusto e diseducativi”. Pertanto chiedono all’AGCOM ed al Comitato Media e Minori di intervenire con forza per porre fine a questo “tristissimo e gravissimo“, così definito, spettacolo. Questo il comunicato ufficiale preso dalla pagina ufficiale Facebook:

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui